बेडरूम में थी नई नवेली दुल्हन, बिना वारंट के पहुंची पुलिस ने किया कुछ ऐसा; बेहोश हो गई सास

Newly Wedded Bride was in bedroom, police entered and searched: पुलिस ने बिना किसी सर्च वारंट के शराब तलाशी (Liquor Search) के नाम पर रेड की. पुलिस ने दुल्हन (Bride) के बेड, बिस्तर, अलमारी और बक्से की तलाशी ली.