नई दिल्ली: पनामा पेपर्स (Panama Papers Leak Case) मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को ED ने समन भेज कर दिल्ली तलब किया था. इस बीच ED अधिकारियों के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन, आज ED की पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंच रही हैं. अब एजेंसी जल्द ही नया समन ऐश्वर्या राय बच्चन को जारी करेगी.

पनामा पेपर लीक मामले में ED ने इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को 9 /11 2021 को भी अंडर सेक्शन 37 फेमा के तहत समन किया था. यह समन मुंबई स्थित प्रतीक्षा बच्चन परिवार के आवास पर भेजा गया था. जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था. सूत्रों के मुताबिक इसका जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए ED को दिया था.

आपको बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार का नाम भी सामने आया था. तब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय की HIU इस मामले की जांच कर रही है.

ED summoned Aishwarya Rai Bacchan in Panama Paper Leak case. ED has registered PMLA in Panama Leak case.

