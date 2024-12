Rajya Sabha: राज्यसभा में जोरदार बवाल, कांग्रेस सांसद की सीट के नीचे मिला नोटों का बंडल!

Rajya Sabha News: पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं. शुक्रवार को राज्यसभा में उस समय जोरदार हंगामा मच गया जब कांग्रेस के बेंच के नीचे नोटों की गड्डी मिलने की खबर सामने आई. सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सदन को जानकारी दी कि इसकी जांच जारी है.

असल में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने सूचित किया कि सीट नंबर 222 के पास से नकदी बरामद हुई है. यह सीट तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है. इस मामले की जांच नियमों के अनुसार की जा रही है.

#WATCH | Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar says, "I here by inform the members that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday. Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number… pic.twitter.com/42GMz5CbL7

— ANI (@ANI) December 6, 2024