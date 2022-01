बिहार में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी, ट्रेन में लगाई आग; गया में पथराव

गया: रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी (NTPC) परीक्षा में धांधली को लेकर बिहार (Bihar) में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. आज तीसरे दिन छात्रों ने गया रेलवे जंक्शन (Gaya Railway Junction) के प्लेटफार्म पर पथराव किया. आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने वहां पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया.

बिहार (Bihar) में रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है. इससे पहले मंगलवार को गुस्साई भीड़ ने पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर,आरा, बक्सर में बवाल काटते हुए रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

Gaya, Bihar | Aspirants vandalized train over alleged irregularities in Railway exam

CBT 2 exam date was not notified; no update on Railway exam which was notified in 2019...Result is still awaited...We demand cancellation of CBT 2 exam & release of exam result: Protester pic.twitter.com/9eyW8JphYa

