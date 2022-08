Indigo Aircraft: इंडिगो प्लेन से टकराने वाली थी कार, टला बड़ा हादसा; सामने आया चौंकाने वाला VIDEO

Indigo Aircraft Incident: दिल्ली एयरपोर्ट पर आज मंगलवार को बड़ा हादसा होने से बच गया. एक कार इंडिगो की प्लेन से टकराने से बाल-बाल बची. पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गो फर्स्ट एयरलाइन की एक कार दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो A320neo फ्लाइट के नीचे आ गई. कार फ्लाइट के पहिये से टकराने से बाल-बाल बच गई.

IGI एयरपोर्ट के टी 2 टर्मिनल पर टला हादसा

घटना सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कहा है कि नागरिक उड्डयन नियामक दिल्ली एयरपोर्ट के टी 2 टर्मिनल पर हुई घटना की जांच करेगा. घटना के बाद शक जताया जा रहा है कि कार चला रहा ड्राइवर नशे में था. इसपर अधिकारियों ने कहा कि ड्राइवर के शराब के सेवन के शक को पुख्ता करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया. ड्राइवर ने शराब का सेवन नहीं किया था, उसका टेस्ट नेगेटिव आया.

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK

