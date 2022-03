तेज रफ्तार BMW ने पुलिस इंस्पेक्टर को मारी टक्कर, VIDEO देख कर लग जाएगा डर

Shocking Video: हैदराबाद में तेज रफ्तार कार का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. सोमवार तड़के टैंक बंड रोड पर बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आकर एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गए. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे.

पुलिस के अनुसार हैदाराबाद में मुशीराबाद इंस्पेक्टर जहांगीर यादव रात की ड्यूटी पर थे. वह सड़क पर कुछ चेक करने के लिए पुलिस गश्ती वाहन से नीचे सड़क पर उतरे. BMW ड्राइवर ने सड़क पर चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं किया और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस ने कहा कि BMW मीर उस्मान अली खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है.

पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में कार को पीछे से इंस्पेक्टर को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है. हादसे में इंस्पेक्टर को चोटें आईं हैं, शुक्र है उनको कहीं गंभीर चोट नहीं लगी. हादसे के बाद उन्हें पास के एक प्राइवट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Yet another day/ yet another BMW accident in #Hyderabad. This time the victim is Jahangir Yadav, inspector of police, Musheerabad. He sustained injuries& is under observation after a BMW rammed into the inspector who was checking a vehicle that stopped on the road. #BMWAccident pic.twitter.com/gbV8rW67OB

