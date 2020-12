Corona Vaccine: Covid-19 टीकाकरण सिस्टम की टेस्टिंग के लिए 4 सूबों में रिहर्सल; जानिए डिटेल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Center Government) ने कोविड-19 टीकाकरण (Corona Vaccination) की व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में अगले हफ्ते रिहर्सल यानी ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली है.

सरकारी एजेंसियों की हालिया गतिविधियों से साफ है कि देश भर में Covid-19 वैक्सीन (Corona Vaccine) को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की तैयारी आखिरी दौर में है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक रिहर्सल में टीके की आपूर्ति, जांच रसीद और आवंटन से संबंधित ऑनलाइन सिस्टम कोविन (Covin) में आवश्यक डेटा की एंट्री, टीम के सदस्यों की तैनाती, टीका केंद्रों पर लाभार्थियों के साथ एक पूर्वाभ्यास किया जाएगा.

इससे पहले मिशन से जुड़े लोग रिहर्सल से पहले एक अहम बैठक में शामिल होंगे.

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सभी चार राज्यों में 28-29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास की तैयारी हो चुकी है. कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) मिशन के लिए जरूरी प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है.

वहीं इस रिहर्सल के दौरान Covid-19 टीके के प्रशीतन भंडारों (Refrigeration stores), उसके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम (Transportation arrangements), टीका केंद्रों पर भीड़ का प्रबंधन और पूरी प्रकिया के दौरान एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था (Social Distancing System) को भी परखा जाएगा.

Dry run for vaccine administration will be conducted in Andhra Pradesh, Assam, Gujarat & Punjab next week. This will exercise enable end-to-end mobilisation and testing of COVID-19 vaccination process (except the vaccine) and check the usage of Co-WIN: Govt of India https://t.co/N5T2M1vveA

