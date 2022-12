Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बड़ा हादसा सामने आया है. नेल्लोर जिले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला भी शामिल है. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू कंडुकुर शहर में एक बैठक को संबोधित करने वाले थे. इस हादसे के बाद उन्होंने अपनी बैठक रद्द कर दी.

भीड़ तब शुरू हुई जब शाम को नायडू का काफिला इलाके से गुजर रहा था. अपने नेता की एक झलक पाने के लिए मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि कई लोग खुली जल निकासी वाली नहर में गिर गए. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई.

Andhra Pradesh | Seven TDP workers lost their lives after a scuffle broke out between party workers during a public meeting being held by TDP leader N Chandrababu Naidu in Kandukuru of Nellore district today.

7 people have lost their lives, injured admitted to hospital: Police pic.twitter.com/uqU1j8K66X

— ANI (@ANI) December 28, 2022