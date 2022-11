BPSC में 4 नंबर से फेल होने पर यूजर ने किया सवाल, IAS अवनीश शरण ने दिया दिलचस्प जवाब

IAS Officer Awanish Sharan: ट्विटर पर अपने ट्वीट्स के कारण सुर्खियों में रहने वाले आईएएस अधिकारी अवनीश शरण का रोचक अंदाज एक बार फिर सामने आया है. इस उन्होंने एक यूजर को दिलचस्प अंदाज में जवाब देते हुए उसे शुभकामनाएं दी. अपने जवाब में अवनीश शरण ने कहा कि मैं खुद 10 बार राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुका हूं. इसलिए निराश न हों.

दरअसल ट्विटर पर एक शख्स ने बीपीएससी परीक्षा में फेल होने पर ट्वीट कर अवनीश शरण से पूछा कि अब मैं क्या करूं. इस पर जवाब देते हुए आईएएस ने अपने प्रयासों के परिणामों को याद किया और उन्हें चिंता न करने की बात कही.

अवनीश शरण छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अफसर हैं. दरअसल अवनीश शरण ने टीम इंडिया मिस्टर 360 यानी सूर्यकुमार यादव के एक शॉट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि 'ऐसे शॉट कौन खेलता है भाई?' इसी पोस्ट के रिप्लाई में एक यूजर ने उनसे अपनी पीड़ा बता डाली.

यूजर बोला- 5 साल से बेरोजगार हूं

यूजर ने लिखा, 'सर, लाइफ नाजुक मोड़ पर खड़ी है. बीपीएससी परीक्षा में 4 नंबर कम होने की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया. अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं? साल 2017 में बीटेक पास किया था लेकिन फिर भी अब तक बेरोजगार हूं.' यूजर ने अपनी पोस्ट के साथ मायूसी वाली इमोजी भी शेयर की.

अवनीश शरण ने अपने ट्वीट में क्या लिखा?

आईएएस अफसर अवनीश शरण ने इस कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, 'चिंता नहीं करें, मैं खुद 10 बार राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में असफल हुआ था. मैंने तो साल 2002 में ग्रेजुएशन किया था और मुझे नौकरी साल 2009 में मिली. ऑल द बेस्ट.'

Don’t worry. I failed in 10 Preliminary exams. I graduated in 2002 but got my job in 2009.

All the best. https://t.co/Z52KXK1tRW

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) November 27, 2022