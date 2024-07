DY Chandrachud: 'सिक्योरिटी को बुलाओ', कोर्ट में भड़के CJI चंद्रचूड तो जवाब में बाइबिल पढ़ने लगा वकील

DY Chandrachud News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड को शांत और मृदु स्वभाव का धनी माना जाता है. कोर्ट की सुनवाई में भी उनका नजरिया अक्सर शांत दिखता है लेकिन कई बार ऐसे भी मौके आ जाते हैं, जब वे भी आपा खो देते हैं. ऐसा ही वाकया मंगलवार को आया, जब नीट-यूजी मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील बार-बार टोका- टाकी करने लगा. इस पर चीफ जस्टिस ने उसे कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए कहा. जब वह नहीं निकला तो चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी को बुलाने का आदेश दिया. इससे सकपकाया वकील बाहर निकल गया लेकिन बाद में वह बाइबल के कोट पढ़कर चीफ जस्टिस को नसीहत देता नजर आया.

बहस के बीच में करने लगा टोकाटोकी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को कोर्ट में नीट- यूजी मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र हुडा अपने तर्क रख रहे थे. उसी दौरान एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश दूसरे वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा बार- बार टोकाटाकी करने लगे.

चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी

इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड नाराज हो गए और वकील को चेतावनी देते हए कहा, 'मिस्टर नेदुम्पारा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं. आप गैलरी में बात नहीं करेंगे. मैं इस कोर्ट का प्रभारी हूं. सिक्योरिटी को बुलाइये, जो इन्हें कोर्ट से बाहर निकाले. इस पर वकील बैकफुट पर आ गया और बोला कि वह जा रहा है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उसे यह कहने की जरूरत नहीं है. आप जा सकते हैं.'

CJI : You can't be disrespectful to the chair. I'll call the security

Lawyer Mathews Nedumpara (petitioner of NEET) : You can't. I've been seeing the judiciary since 1979 (in a threatening tone).

Chandrachood Saheb's retirement is near, hence this.…

