CM Yogi हमारे अपार्टमेंट पर चलवा दीजिए बुलडोजर! लोगों की चौंकाने वाली मांग; ये है वजह

KDA Residency Society: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां कुछ लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से खुद अपना ही आशियाना ध्वस्त करने की मांग कर दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ से ऐसी अपील पहली बार किसी ने की है. केडीए रेजीडेंसी सोसाइटी (KDA Residency Society) में रहने वाले लोगों ने सीएम योगी से अपना अपार्टमेंट तोड़ने की अपील करते हुए गेट पर एक बैनर भी लगा दिया है, जिसपर अपार्टमेंट तोड़ने की अपील के बारे में लिखा है.

अनोखी अपील के पीछे क्या है वजह?

बता दें कि कानपुर में केडीए रेजिडेंसी सोसाइटी के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए कहा, 'बिल्डिंग में बड़ी दरारें पड़ गई हैं.'

Kanpur, Uttar Pradesh | Apartments weren't made of the quality that was promised to us. Inferior construction material was used. The building has deteriorated & we are apprehensive of it getting collapsed. Authorities are yet to take any action, say the residents (17.09) pic.twitter.com/QG6fXIXx2J

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 18, 2022