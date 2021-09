'बैंड बजाने वालों जैसी हो गई है मुसलमानों की स्थिति', जानें ऐसा क्यों बोले असदुद्दीन ओवैसी?

लखनऊ: अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के तहत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM President Asaduddin Owaisi) भी लगातार यूपी में सभा आयोजित कर रहे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने रविवार को कानपुर के जाजमऊ स्थित खुशबू ग्राउंड में आयोजित सभा में कहा, 'मुसलमानों की स्थिति बारात में 'बैंड बजाने वालों' जैसी हो गई है, जहां उन्हें (मुसलमानों को) पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है.'

