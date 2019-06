कांग्रेस ने CRPF जवानों की शहादत पर जताया दुख, जवानों के शौर्य को किया सलाम

नई दिल्ली: कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पांच जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में ऐसे हमलों पर अंकुश लगाने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'यह सुनकर दुख हुआ कि अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के पांच बहादुर जवान शहीद हो गए और चार जवान घायल हो गए. जवानों के शौर्य को मेरा सलाम.'

उन्होंने कहा, 'सरकार और खुफिया एजेंसियों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हमलों पर अंकुश लगाया जा सके.'

Disturbing to learn that 5 brave CRPF Jawans have been martyred & 4 Jawans injured in a terror attack in Anantnag

My salutations to the valour of our Jawans

Govt & intelligence agencies must take suitable action so that attacks be curtailed in future https://t.co/9KaRVnircK

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 13, 2019