महाराष्ट्र में सरकार गठन के सवाल पर खड़गे बोले- हम आलाकमान के निर्देश पर काम करेंगे

जयपुर: महाराष्ट्र सरकार के गठन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और यही हमारा फैसला है. हालांकि हम हाईकमान से निर्देश के अनुसार आगे बढ़ेंगे. आज सुबह 10 बजे एक बैठक है. इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी.

महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा सरकार बनाने से आधिकारिक तौर पर इनकार किए जाने के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक हालात यह पैदा हो रहा है, जहां कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना-राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) की सरकार बनने की एक संभावना बन सकती है. जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया.

Congress leader Mallikarjun Kharge on Maharashtra govt formation: There's a meeting at 10 am today. We will proceed according to instruction from high command. But our original decision & decision of the people is that we should sit in opposition, that is the present position. pic.twitter.com/9Z6YLBTI7m

