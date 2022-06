Congress March: कांग्रेस के मार्च पर पुलिस ने लगाया ब्रेक, पार्टी ने की थी ED दफ्तर को घेरने की तैयारी

Delhi Police say No to Congress March: नेशनल हेराल्ड अखबार-एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को सोमवार (13 जून) को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है. जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर एकजुटता मार्च का ऐलान किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के इस मार्च पर रोक लगा दी है.

कांग्रेस को दिल्ली पुलिस ने दिया झटका

ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने 13 जून को देश की राजधानी में एकजुटता के एक बड़े प्रदर्शन की योजना तैयार की थी. कांग्रेस सभी भारतीय राज्यों में ईडी कार्यस्थलों के सामने सत्याग्रह करने की भी योजना बना रही थी. सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में ईडी कार्यालय तक मार्च करने की योजना थी. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को मार्च निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी कार्यालय तक इस मार्च को निकालने की योजना थी. कांग्रेस ने फैसला किया था कि उसके सभी शीर्ष नेता और सांसद नई दिल्ली में ईडी के मुख्यालय की तरफ विरोध मार्च निकालेंगे और केंद्र सरकार द्वारा एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ ‘सत्याग्रह’ करेंगे.

दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर

दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राजधानी में किसी भी तरह से प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है. जिसके तहत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है. नई दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर पर पुलिस बैरिकेड लगाए जाएंगे. बैरिकेड पर पुलिस चेकिंग के बाद ही वाहनों को आगे जाने देगी.

भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में अपने परिवार की संलिप्तता के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष ‘सच’ स्वीकार करना चाहिए. पात्रा ने दावा किया था कि गांधी परिवार ईडी का सामना करने से डरता है. राहुल गांधी को ईडी के सामने जाकर सच कबूल करना चाहिए कि उन्होंने 500 करोड़ रुपये का गबन किया है. वे (कांग्रेस) सत्याग्रह शुरू करने की योजना बना रहे हैं. कृपया पहले नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य उजागर करें.

पी चिदंबरम ने केंद्र को घेरा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि धन शोधन मामले में राहुल गांधी को भेजा गया प्रवर्तन निदेशालय का समन निराधार है और ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र भाजपा नेताओं या पार्टी के द्वारा शासित राज्यों तक नहीं है. चिदंबरम ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के बीच एकता कायम करने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये और ऐसा किया जाएगा. राहुल और सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन और सोमवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होने पर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के फैसले के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा था कि मैं एक कांग्रेस सदस्य और एक वकील के रूप में अपनी बात रखना चाहता हूं. राहुल गांधी को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत भेजा गया ईडी का समन निराधार है.

