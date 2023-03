Congress MLA जीतू पटवारी को विधानसभा से किया गया निलंबित, स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा

Madhya Pradesh Politics: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी (Former Madhya Pradesh Minister Jitu Patwari) को गुरुवार को सदन के पटल पर कथित भ्रामक और झूठे बयान देने के आरोप में विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया. पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए राज्य के चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों (Zoos and National Parks) से गुजरात (Gujrat) के जामनगर में ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (Green Zoological Rescue and Rehabilitation Center) में बाघों, तेंदुओं, लोमड़ियों और अन्य जानवरों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया था.

घड़ियाल और लोमड़ियों के बदले में मध्य प्रदेश को छिपकली और पक्षी? उन्होंने दावा किया कि बाघ, तेंदुए, घड़ियाल और लोमड़ियों के बदले में मध्य प्रदेश को छिपकली, पक्षी और तोते मिले थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रमों के खाद्य बिलों का भुगतान किया था जैसा कि 2019 में साथी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के प्रश्न के विधानसभा उत्तर में उल्लेख किया गया था. विपक्षी सदस्यों के बीच शोरगुल इस मुद्दे को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच शोरगुल देखा गया. भाजपा विधायकों ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया है. इस मुद्दे पर सदन को दो बार स्थगित करना पड़ा. संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Parliamentary Affairs Minister Narottam Mishra) ने पटवारी के बयानों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि पटवारी ने सिर्फ प्रचार के लिए और अपने राजनीतिक कद को ऊंचा करने के लिए नियमित रूप से भ्रामक और झूठे बयान देकर सदन की गरिमा को गिराया था. हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. पटवारी को किया गया निलंबित इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पटवारी को चालू बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया. कांग्रेस ने कार्रवाई को लोकतंत्र का गला घोंटने और हत्या करार दिया. बाद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर एक बैठक के दौरान पार्टी ने सर्वसम्मति से स्पीकर के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने का फैसला किया. मध्य प्रदेश के पू्र्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि स्पीकर सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं. हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे. (इनपुट: एजेंसी)