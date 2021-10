आतंकवाद की जड़ कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर जम्मू-कश्मीर में रोपी थी: CM योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया और कहा कि सपा सरकार (Samajwadi Party) में हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी तथा आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी.

भाजपा के पिछड़ा मोर्चा द्वारा शुक्रवार को आयोजित 'सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन' में चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, 'हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का हुआ. लेकिन 2012 में सपा की सरकार का सबसे पहला निर्णय आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का था.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं जो सपा की सरकार ने 2012 में करके दिखाया था. आतंकवाद की जड़ 1952 में कांग्रेस ने धारा 370 के रूप में जम्मू कश्मीर में रोपी थी.'

