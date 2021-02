अपने बयान को लेकर घर में ही घिरे Rahul Gandhi, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मांगा जवाब

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केरल (Kerala) में एक बयान दिया जिसपर काफी विवाद हो रहा है. अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है. वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया.

इस बीच बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद (Ghulam Nabi Azad) के घर बैठक की. ये बैठक आनंद शर्मा (Anand Sharma) के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम न फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके.'

ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री का राकेश टिकैत पर पलटवार, बोले- किसान नेताओं के कंट्रोल में कुछ नहीं

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सरकार ये काम कर रही है. जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात है, तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता. अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो.

Laughable for BJP to say that we're trying to divide country. It's a Govt that divided people since it came to power. As far as Rahul Gandhi's comments are concerned, I'm nobody to comment on what he said. He said it & he can explain in what context he said: Kapil Sibal, Congress pic.twitter.com/jxOB7y0iSt

— ANI (@ANI) February 24, 2021