Narendra Modi Security: PM मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक? कांग्रेस वर्कर्स ने हेलीकॉप्टर के पास छोड़े काले गुब्बारे

Narendra Modi Security: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे पर उनकी सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध किया. पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था तभी वहां से कुछ दूरी पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने काले गुब्बारे हवा में उड़ाए जो पीएम के चॉपर के नजदीक तक आ गए. हालांकि पुलिस का मानना है कि यह पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है और एयरपोर्ट से करीब 5 किमी की दूरी पर ये गुब्बारे उड़ाए गए थे और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है.

हेलीकॉप्टर की ओर उड़ाए गुब्बारे

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद ये काले गुब्बारे हवा में छोड़े गए थे. पुलिस ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ही कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसी वजह से जिले की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे. पीएम मोदी के आने के साथ ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे जिनमें से 3 को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद पीएम मोदी के रवाना होने के बाद एयरपोर्ट से करीब 5 किमी की दूरी पर सूरमपल्ली से ये काले गुब्बारे हवा में उड़ाए गए थे.

पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव, रवि प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है और उनपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह बैलून एक निर्माणाधीन इमारत की छत से उड़ाए गए थे लेकिन तब तक पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था. हवा में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के पास उड़ते हुए गुब्बारे इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं.

#WATCH | A Congress worker released black balloons moments after PM Modi's chopper took off, during his visit to Andhra Pradesh.

(Source: unverified) pic.twitter.com/ZYRlAyUcZK

— ANI (@ANI) July 4, 2022