पंजाब में कोरोना विस्फोट! इटली से आई फ्लाइट में 125 यात्री निकले पॉजिटिव

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मामले देश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में बाहर से आने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जा रहा है. लेकिन पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट में 125 लोगों के संक्रमित मिलने की खबर से सभी चिंता में हैं. आपको बता दें कि फ्लाइट में कुल 179 यात्री सवार थे, उनमें से 125 के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर है. सभी को आइसोलेट कर दिया गया है. गौरतलब है कि पहले कहा जा रहा था कि ये फ्लाइट एयर इंडिया की है. लेकिन, एयर इंडिया ने खुद ट्वीट कर इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि अभी रोम से एयर इंडिया की कोई फ्लाइट भारत नहीं आती.

Punjab | 125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport pic.twitter.com/YGBpArLC0T

— ANI (@ANI) January 6, 2022