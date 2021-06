Covid-19: Faridabad में मिला Delta Plus Variant का पहला केस, Anil Vij ने कहा- सरकार है तैयार

फरीदाबाद: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) की दहलीज पर कोरोना वायरस (Coronavirus) का डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus Variant) पहुंच चुका है. दिल्ली से सटे हरियाणा (Haryana) के शहर फरीदाबाद (Faridabad) में डेल्टा प्लस वैरिएंट का एक केस मिला है. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत के 10 राज्यों में अभी तक डेल्टा प्लस वैरिएंट के 48 केस पाए जा चुके हैं. शुक्रवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वैरिएंट की वजह से पहली मौत हुई. यहां 80 साल की एक महिला की संक्रमण की वजह से मौत हो गई.

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार तैयार है. फरीदाबाद में मिले डेल्टा प्लस वैरिएंट के पहले केस के बारे में उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 100 फीसदी लोगों का टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है. उनके सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जाएगी.

Govt is prepared. Regarding the first case (of Delta Plus variant) reported in Faridabad, we have given orders that 100% of the contacts of the person be tested and genome sequencing be done: Haryana Health Minister Anil Vij#COVID19 pic.twitter.com/NofA4UKId2

