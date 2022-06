Coronavirus Data India: बेकाबू हुआ कोरोना! चौथी लहर की अटकलों के बीच सामने आए इतने नए केस

Coronavirus India 11 June Highlights: जून के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है. पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना मरीज करीब दोगुना बढ़ गए हैं. भारत के ताजा कोरोना बुलेटिन की बात करें तो बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 8329 नए मामले आए हैं. इसी दौरान देश में 4,216 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ्य हुए तो 10 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई.

देश में 103 दिन बाद Covid-19 के एक दिन में 8,000 से ज्यादा नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,32,13,435 पर पहुंच गयी जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गयी हैं.

देश के कुल एक्टिव कोरोना मामलों की बात करें तो फिलहाल ये आंकड़ा 40,370 है. इससे पहले शुक्रवार को 8,263 नए संक्रमित मिले थे, गुरुवार को देश में 7,584 मरीज सामने आए थे. मंगलवार (7 जून) को जारी आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3714 मामले सामने आए थे. देश में रविवार (5 जून) को 4,270 कोविड मामले दर्ज किए गए थे और सोमवार (6 जून) को यह संख्या बढ़कर 4,518 हो गई थी.

#COVID19 | India reports 8,329 fresh cases, 4,216 recoveries, and 10 deaths in the last 24 hours.

Total active cases are 40,370 pic.twitter.com/svqgvbjtpx

— ANI (@ANI) June 11, 2022