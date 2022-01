कोरोना से जुड़ी राहत की खबर! पिछले दिन के मुकाबले 35 हजार कम आए केस, संक्रमण दर घटी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों से जुड़ी राहत की खबर है. पिछले दिन के मुकाबले आज (शुक्रवार को) कोरोना वायरस के करीब 35 हजार कम नए मामले सामने आए हैं. संक्रमण दर (Positivity Rate) भी गिरकर 15.88 फीसदी तक पहुंच गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना वायरस के 2 लाख 51 हजार 209 नए केस सामने आए हैं और वायरस की वजह से 627 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि इस दौरान 3 लाख 47 हजार 443 कोरोना संक्रमित रिकवर भी हुए.

