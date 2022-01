कोरोना ने लगाई बड़ी छलांग, 14% के पार पहुंची संक्रमण दर; एक्टिव केस भी हुए 12 लाख

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों का आंकड़ा देशभर में लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 24 घंटे में भारत में कोविड-19 (Covid-19) के ढाई लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. पिछले दिन के मुकाबले आज (शुक्रवार को) कोरोना के मामलों में 6.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना वायरस के 2 लाख 64 हजार 202 नए केस रजिस्टर हुए हैं और 315 संक्रमितों की मौत हो गई. इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत में 4 लाख 85 हजार 350 हो गई है. हालांकि इस दौरान 1 लाख 9 हजार 345 मरीज रिकवर भी हुए हैं.

India reports 2,64,202 fresh COVID cases (6.7% higher than yesterday) and 1,09,345 recoveries in the last 24 hours

Active case: 12,72,073

Daily positivity rate: 14.78%

Confirmed cases of Omicron: 5,753 pic.twitter.com/GGQ8P7TzRZ

