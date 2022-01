Coronavirus: 8 महीने बाद देश में नए केस 3 लाख के पार; 24 घंटे में 2.23 लाख लोग हुए ठीक

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. देश में कोविड-19 की तीसरी लहर (Covid-19 3rd Wave) के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus) 3 लाख 17 हजार 532 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान महामारी की वजह से 491 लोगों की मौत हो गई.

देश में 8 महीने बाद कोविड-19 के नए संक्रमितों (Covid-19 New Cases) का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है. इससे पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 15 मई 2021 को 3.11 लाख नए केस मिले थे.

India reports 3,17,532 new COVID cases, 491 deaths, and 2,23,990 recoveries in the last 24 hours.

Active case: 19,24,051

Daily positivity rate: 16.41%

9,287 total Omicron cases detected so far; an increase of 3.63% since yesterday pic.twitter.com/L4KnawIEAd

— ANI (@ANI) January 20, 2022