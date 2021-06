देश ने महान एथलीट Milkha Singh को दी आखिरी विदाई, सड़कों पर उमड़ पड़ा हुजूम

चंडीगढ़: देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह (Milkha Singh) शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को चंडीगढ़ में उनके पार्थिव शव का अंतिम संस्कार किया गया.

शुक्रवार देर रात हुआ निधन

फ्लाइंग सिख (Flying Sikh) के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह (91) का शुक्रवार रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया था. वे कोरोना से ठीक होने के बाद उसके बाद वाली बीमारी से जूझ रहे थे. कोरोना संक्रमण की वजह से एक सप्ताह पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर (85) की भी मौत हो गई थी लेकिन खुद बीमार होने की वजह से मिल्खा उनके अंतिम संस्कार में शामिल नही हो सके थे.

नेताओं और जनता ने दी श्रद्धांजलि

शनिवार शाम को चंडीगढ़ (Chandigarh) के सेक्टर-8 वाले घर से उनकी अंतिम यात्रा शामिल हुई. जिसमें सैकड़ों लोगों ने देश के इस महान हीरो को अपनी श्रद्धांजलि दी. शाम करीब 5 बजे उनका पार्थिव शव सेक्टर 25 के श्मसान घाट पहुंचा. जहां पर पंजाब- हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए.

#WATCH | Last rites of former Indian sprinter #MilkhaSingh, widely regarded as Flying Sikh, performed with state honours in Chandigarh pic.twitter.com/0sDnKjIY1Y — ANI (@ANI) June 19, 2021

WHO के महानिदेशक ने जताया शोक

उनके निधन पर देश-दुनिया की तमाम हस्तियों ने शोक जताया है. WHO के महानिदेशक टेड्रोस एदानोम गेब्रेसस ने ट्वीट कर कहा, 'WHOSEARO के गुडविल एंबेसडर मिल्खा सिंह (Milkha Singh) जी के निधन की खबर दुख हुआ. मिल्खा आपने हमारे लिए हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद. परिवार और उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं.'

So sad to hear the news about the passing of @WHOSEARO Goodwill Ambassador for physical activity, Milkha Singhji. Thank you, Milkha, for everything you did to help us promote health. My deepest condolences to his family and friends. https://t.co/rGxTxtJH3Z — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 19, 2021

पीएम और रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, 'हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है.' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिल्खा सिंह (Milkha Singh) को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और स्पोर्टिंग लेजेंड थे. उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवंतित महसूस कराया था. अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया. उनके निधन की खबर से मैं दुखी .'

महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा है- ''दुखद, मिल्खा सिंह चले गए, भारत के गौरव, एक महान एथलीट, एक महान इंसान, वाहेगुरु दी मेहर, प्रार्थनाएं.'

सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, 'फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा. उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है.'

राहुल गांधी ने भी जताई संवेदना

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'मिल्खा सिंह (Milkha Singh) जी केवल स्पोर्ट्स स्टार नहीं थे वो करोड़ों लोगों की... प्रेरणा के स्रोत थे. उनके परिजनों और दोस्तों के प्रति संवेदना, भारत अपने फ्लाइंग सिख को याद रखेगा.'

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा, 'भारत के जाने-माने एथलीट और 'फ़्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी के कोरोना से निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.'

उनकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे- रिजिजू

खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर मिल्खा सिंह का एक वीडियो साझा करते हुए उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की बात कही है. वीडियो में मिल्खा सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल जीते.

मैं आपसे वादा करता हूँ मिल्खा सिंह जी कि हम आपकी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे।

India has lost it's star. Milkha Singh Ji has left us but he will continue to inspire every Indian to shine for India. My deepest condolences to the family. I pray for his soul to rest in peace pic.twitter.com/mQVRvfozkB — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 18, 2021

भारतीय सेना ने मिल्खा सिंह (Milkha Singh) के निधन पर शोक व्यक्त किया. सेना की तरफ से कहा गया... कि वह एक लेजेंड थे जो खिलाड़ियों की पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे. वह अपनी उपलब्धियों के लिए याद किए जाएंगे.

सीडीएस जनरल रावत ने भी किया याद

वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि मिल्खा सिंह ने देश को प्रेरणा दी कि कैसे विषम परिस्थितियों में अडिग रहते हैं. मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं. वह हम सभी के लिए प्रेरणा थे. मिल्खा सिंह एक सच्चे सिपाही, वह चले गए लेकिन अपने पीछे एक ऐसा विरासत छोड़ गए जिस पर हम सभी को गर्व है.

