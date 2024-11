एक बार जुबान देने के बाद खुद की भी नहीं सुनता... चुनावी रैली में CM शिंदे का अनोखा अंदाज, क्यों बोलने लगे फिल्मी डायलॉग

Eknath Shinde Filmy Dialogue: महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव (Maharashtra Vidhan Sabha Chunav) के लिए अब दो हफ्ते का समय बचा है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. सभी दलों के नेता वोटर्स को आकर्षित करने में जुटे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्मी डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में सभी विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.

एक बार जुबान देने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता...

मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा, 'मैं सबसे पहले मुरजी पटेल (Murji Patel) को विधायक बनाऊंगा. कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, जबकि कुछ सीधे विधायक बन सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है. एकनाथ शिंदे उन लोगों में से हैं, जो अपनी बात रखते हैं. एक बार जब मैं अपनी बात कह देता हूं, तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता.'

Mumbai: CM Eknath Shinde says, "I will first makeMurji Patel an MLA...Some people contest elections while some can become MLAs directly as everything is in our control. Eknath Shinde is one who keeps his word. Once I give my word, I don't even listen to myself after that"

