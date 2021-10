वैक्सीन निर्माताओं से आज PM मोदी करेंगे चर्चा, 100 करोड़ डोज देने के बाद पहली बैठक

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ जंग में भारत वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है. दुनिया के किसी भी देश की तुलना में यहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है. सौ करोड़ से ज्यादा टीके लगने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सात भारतीय वैक्सीन निर्माताओं से मुलाकात करेंगे.

ये मीटिंग आज शाम 4 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम आवास में होगी. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे. गौरतलब है कि अभी हाल ही में देश ने 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार किया था. भारत, चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश है. भारत ने ये उपलब्धि 278 दिन में हासिल की है.

PM Modi will interact with vaccine manufacturers at 4pm today, following 100 crore vaccinations in the country. He will take stock of their experiences as well as discuss various issues like furthering vaccine research with them.



