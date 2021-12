Omicron संकट बढ़ने से पहले मिली बड़ी कामयाबी, भारत में यहां हुआ 100 फीसदी टीकाकरण

पोर्ट ब्लेयर: अंडमान निकोबार द्वीप समूह (Andaman Nicobar Islands) में 100 फीसदी वैक्सीनेशन (Vaccination) पूरा हो गया है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) बन गया है, जहां वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा हुआ. केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्से में से एक में इस असाधारण उपलब्धि के लिए दुर्गम बाधाओं को पार किया.

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 16 अगस्त 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था. सबसे पहले मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी.

गौरतलब है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैक्सीनेशन को पूरा करना बड़ी चुनौती थी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 आईलैंड हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं. यहां समुद्र, बेहद घने जंगल और पहाड़ियां हैं. यहां मौसम अक्सर खराब रहता है.

