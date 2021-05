CoWIN पोर्टल पर बड़ी गड़बड़ी आई सामने, 18-44 साल के लोगों के लिए मिल रही Corona Vaccine की दूसरी डोज

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन (Corona Vaccine) को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा है. वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को CoWIN पोर्टल से स्लॉट बुक करना होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोविन पोर्टल पर बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीके की दूसरी डोज का स्लॉट दिख रहा है.

दरअसल, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन (Corona Vaccine) देने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू की गई है और नियमों के अनुसार कोवैक्सीन (Covaxin) की पहली डोज लगाए जाने के 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी, जबकि कोविशील्ड (Covishield) के मामले में दो डोज के बीच अंतर 12 से 16 सप्ताह है. 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी सिर्फ 3 सप्ताह ही हुए हैं और ऐसे में दूसरी डोज का सवाल ही नहीं है. लेकिन इसके बावजूद दूसरी डोज की उपलब्धता कोविन (CoWIN) पोर्टल पर दिख रही है.

वैक्सीन अपॉइंटमेंट (Corona Vaccine Appointment) बुक करने के लिए कोविन (CoWIN) पोर्टल एकमात्र तरीका है, लेकिन यहां दूसरी डोज (Covid Vaccine 2nd Dose) की उपलब्धता देखने के बाद लोगों में कंफ्यूजन बढ़ रहा है, जो अपॉइंटमेंट बुक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.

@MaxHealthcare Please check your slots for 18+ category on #COWIN for #Delhi. They all show available for second dose while the advisory is min 4 weeks and now it is 12 weeks so none of those who took their first jab from 1st may till now would be eligible. Pls check and change

