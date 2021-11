प्रदूषण से लड़ने को दिल्ली में नया प्लान, मेट्रो-बस यात्रियों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्युशन के मद्देनजर DDMA ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली में मेट्रो ट्रेनों, बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें और कम वाहन सड़कों पर चलें.

Transportation by Delhi Metro shall be allowed with 100% seating capacity of coach along with upto 30 standing passengers in a coach in Delhi Metro: Delhi Disaster Management Authority (DDMA) pic.twitter.com/W8zYTDMKV2

— ANI (@ANI) November 20, 2021