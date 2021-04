Delhi: छतरपुर में 500 बेड वाला Radha Saomi कोविड केयर सेंटर शुरू, यहां जानिए हेल्पलाइन नंबर

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) महामारी से बुरी तरह कराह रही दिल्ली (Delhi) को अब राहत मिलने वाली है. दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी परिसर में बना शहर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर (Radha Saomi Covid Care Center) आज से शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सेंटर का दौरा किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया.

राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर की विजिट करने के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी. ट्वीट में उन्होंने कहा, 'आज सुबह राधा स्वामी परिसर (Radha Saomi Covid Care Center) का दौरा किया. फिलहाल 500 ऑक्सीजन बेड के साथ यह सेंटर शुरू किया गया है. अगले कुछ दिनों में बेड की संख्या बढ़ाकर ढाई हजार तक कर दी जाएगी. हम यहां पर 200 ICU बेड भी शुरू करेंगे. इस मदद के लिए हम बाबाजी के अहसानमंद हैं. इसके साथ ही ITBP के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं.'

Visited the Radha Saomi facility this morning. 500 oxygen beds start today. More beds will be added in the next few days. We will also start 200 ICU beds here. Grateful to Babaji for helping us. Thank you Central govt for providing doctors and medical staff of ITBP. pic.twitter.com/23j4uNewsa

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 26, 2021