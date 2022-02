गोवा: हर परिवार को 5 साल में दस लाख का फायदा देंगे, केजरीवाल ने इस तरह समझाया गणित

पणजी: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गोवा (Goa) की जनता से वोट देने की अपील करते हुए वहां के लोगों को फ्री बिजली (Free Electricity) और फ्री पानी का वादा किया है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गोवा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अगर इस बार गोवा की सत्ता में आएगी तो पांच साल में सभी को कम से कम दस लाख का फायदा मुहैया कराया जाएगा.

"By voting for AAP, you will get benefits of at least ₹ 10 LAKHS in 5 years."

AAP National Convenor @ArvindKejriwal #GoaElections pic.twitter.com/tzCmBWk9xx

