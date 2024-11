India China News: पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनाव घटने के बावजूद भारत चौकस, अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रिजिजू ने चीनी सैनिकों से क्या पूछा

Kiren Rijiju Bumla Tour: भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रही सैन्य तनातनी का अब शीर्ष स्तर की बातचीत के बाद भले ही समाधान निकलता नजर आ रहा हो लेकिन देश ड्रैगन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है. यही वजह है कि सरकार और देश की तीनों सेनाएं सीमा की सुरक्षा को लेकर चौकस हैं. इस दिवाली पर जहां पीएम मोदी कच्छ के रण पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर में बनी सैन्य छावनी गए. वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के बुमला और त्वांग पहुंचे. बुमला में तो इत्तेफाक से उनकी चीनी सैनिकों से भेंट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

चीनी सैनिकों से रिजिजू की हुई बातचीत

केंद्रीय मंत्री रिजिजू की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि वे अरुणाचल प्रदेश के बुमला बॉर्डर पर हैं. बॉर्डर पर एक लोहे का बैरिकेड दिख रहा है. जिसके एक और भारत के सैनिक हैं और दूसरी ओर चीन के 3 सैनिक नजर आते हैं. दोनों ओर के सैनिक निहत्थे हैं. भारतीय सैनिकों के साथ खड़े रिजिजू मिलिट्री ट्रांसलेटर के जरिए चीनी सैनिकों से पूछते हैं कि क्या मौसम की वजह से उन्हें दिक्कत होती है.

'हर कोई भारतीय सीमा विकास पर गर्व करेगा'

इस सवाल पर चीनी सैनिक कहते हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है. फिर रिजिजू ट्रांसलेटर के जरिए चीनी सैनिकों से पूछते हैं कि अगर सांस लेने में कोई परेशानी हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो साथ में होता होगा? इस पर चीनी सैनिक अपनी मंडारिन भाषा में जवाब देता है कि वे इस मौसम में ढल गए हैं.

After talking to Chinese soldiers and seeing the infrastructures, everyone will feel proud of India's border development now.

