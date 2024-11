यात्रियों की भीड़ के लिए क्या हैं रेलवे के इंतजाम? कितनी चलाईं स्पेशल ट्रेनें, अश्विनी वैष्णव ने कह दी ये बात

Trains on Festivals: त्योहारों पर लोगों को घर पहुंचाने में रेलवे का बेहद अहम हाथ रहता है. हालांकि कई बार भीड़ ज्यादा रहने के कारण इंतजाम कमतर रह जाते हैं. लेकिन बावजूद इसके रेलवे हमेशा लोगों की सहूलियत के लिए काम में जुटा रहता है. लोगों को घर पहुंचाने के अलावा प्राथमिकता यह भी रहती है कि लौटने वाली भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए.

अभी छठ के दौरान घर जाने वालों और लौटने वालों की भीड़ को मैनेज करना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है. तो इसे लेकर रेलवे के क्या इंतजाम हैं. इस पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'हमने अच्छे इंतजाम किए हैं. एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया है. यात्रियों के सुगम आने-जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं. रिकॉर्ड 7435 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है. पिछले साल 4500 ट्रेनें चलाई गई थीं, जो खुद में रिकॉर्ड है. 31 अक्टूबर तक 51 लाख लोग स्पेशल ट्रेनों में सफर कर चुके हैं.'

'सारे बड़े स्टेशनों पर की गई व्यवस्था'

रेल मंत्री ने आगे कहा, 'त्योहारों के बाद वापस लौटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं. सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है. यात्रियों को भी यह पसंद आ रहा है. इसके लिए मैं रेलवे स्टाफ और आरपीएफ के सहयोग का धन्यवाद कता हूं. इन 7435 स्पेशल ट्रेनों के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो 150 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी'.

