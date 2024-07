हमसे चूक हुई है लेकिन नीयत खराब नहीं... दिल्ली में कोचिंग सील होने पर बोले दृष्टि IAS के विकास दिव्यकीर्ति

Drishti IAS Coaching: दिल्ली में जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए, उनमें मुखर्जी नगर का दृष्टि IAS भी शामिल है. एक दिन बाद, कोचिंग संस्थान के मालिक विकास दिव्यकीर्ति सामने आए हैं. उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत की घटना के बाद पैदा हुए आक्रोश को जायज बताया. दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा, 'हमसे चूक हुई है लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब रही हो... लेकिन नियमों के स्तर पर चूक हुई है...'

अपने संस्थान के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (MCD) की कार्रवाई के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए दिव्यकीर्ति ने बयान जारी करने में देरी पर खेद जताया. दिव्यकीर्ति ने X पर कहा, 'हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की. दरअसल, हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे. इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं.'

'चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े...'

विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, '...मैं खुलकर मानता हूं कि इसमें कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी बनती है, संयोग की बात है कि यह हादसा कहीं और हुआ, यह कहीं भी हो सकता था. इसे ठीक करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने को तैयार और तत्पर हूं. मैं स्पष्ट करता हूं कि किसी भी सूरत में दिल्ली में जिन चीजों की इजाजत नहीं है वह हम नहीं करेंगे, चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े लेकिन जो भी स्वीकृत इमारतें होंगी हम वहीं काम करेंगे.'

यह भी देखें: अभिषेक गुप्ता कौन हैं? जिनके RAU IAS कोचिंग सेंटर ने लील ली 3 UPSC एस्पिरेंट्स की जिंदगी

'समस्या उतनी सरल नहीं'

दिव्यकीर्ति ने विभिन्न एजेंसियों के कानूनों में 'अस्पष्टता और विरोधाभास' होने का दावा करते हुए यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या उतनी सरल है नहीं जितनी दिखती है. दिव्यकीर्ति ने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियमों में विसंगतियां हैं. उन्होंने कहा, 'कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है. इसके कई पहलू हैं जो कानूनों की अस्पष्टता और विरोधाभास से जुड़े हैं. डीडीए, एमसीडी और दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियमों में विसंगति है.'

#WATCH | Delhi's Old Rajinder Nagar Coaching Centre incident | On being asked why is he being targetted, Dr. Vikas Divyakirti, founder and MD of Drishti IAS says "I am getting targetted because in such cases, everyone wants a scapegoat. It makes things easier for the… pic.twitter.com/PmoKiLSqPW

— ANI (@ANI) July 30, 2024