Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया के बाद अब करीबियों पर कसा शिकंजा, शराब घोटाले में CBI कर रही पूछताछ

Delhi Excise Policy Scam Update: दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में FIR दर्ज करने के बाद सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के करीबियों से पूछताछ कर रही है. केंद्रीय विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि घोटाले के अरोप में इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. सीबीआई ने कथित घोटाले के मामले में शुक्रवार सुबह सिसोदिया और आईएएस अधिकारी अरवा गोपी कृष्ण के अलावा 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की. इस बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर अपना हमला तेज कर दिया है.

AAP का असली चेहरा बेनकाब?

#WATCH | "Manish Sisodia might have now changed the spelling of his name too. Now it is - M O N E Y SHH," says Union Minister Anurag Thakur

CBI officials raided the residence & office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia for 14 hours in the Excise policy case, yesterday, August 20. pic.twitter.com/NNFf6xQr88

