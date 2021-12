सख्ती के मूड में सरकार, ...तो दिल्ली मेट्रो और बसों में नहीं मिलेगी एंट्री!

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus New Variant Omicron) ने दुनियाभर के लोगों की नींद उड़ा दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इसको लेकर चिंता जताई है. इसके बाद सरकारों ने कोविड-19 के इस नए वैरिएंट से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें दिल्ली मेट्रो समेत अन्य पब्लिक प्लेसेस पर जाने से प्रतिबंध लगाया जाए.

इन जगहों पर जाने से लग सकती है रोक

दिल्ली सरकार (Delh Govt) के प्रस्ताव के अनुसार, अब तक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की एक भी डोज नहीं लगवाई है उनको दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

कम से कम एक वैक्सीन जरूरी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को अगर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से मंजूरी मिल जाती है तो टीकारहित (Unvaccinated) लोगों को दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में यात्रा के अलावा अन्य पब्लिक प्लेस पर जाने से 15 दिसंबर से रोक लगाई जा सकती है. प्रस्ताव में कहा गया है कि इन प्लेस पर जाने के लिए उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली है.

वैक्सीन लगवाने वालों को पुरस्कार या छूट देने का सुझाव

इसके अलावा टीकाकरण कराने वालों को नकद पुरस्कार या छूट जैसे प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है. बता दें कि इससे पहले कई यूरोपीय देशों इस तरह के ऑफर दिए जा चुके हैं और दिल्ली सरकार का यह सुझाव उससे मिलता-जुलता है.

23 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वैरिएंट

कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि ये वैरिएंट कम से कम 23 देशों में फैल चुका है. WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने बुधवार को कहा कि ओमिक्रॉन WHO के छह में से पांच क्षेत्रों के कम से कम 23 देशों में पैर पसार चुका है. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट अभी कहीं ज्यादा देशों में फैलेगा.

