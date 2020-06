LG के फैसले पर बोले केजरीवाल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के अध्यक्ष अनिल बैजल (Anil Baijal) द्वारा दिल्ली में सभी के इलाज के फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का बयान आया है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि LG साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है. देशभर से आने वाले लोगों के लिए करोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है.

उन्होंने कहा कि शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें. हम सबके इलाज का इंतजाम की कोशिश करेंगे.

LG Sahib's order has created a huge problem&challenge for the people of Delhi. Providing treatment for people coming from all over the country during Coronavirus pandemic is a big challenge. We will try to provide treatment to all: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/nQ5iVkiZfQ

