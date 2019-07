नई दिल्ली: कांग्रेस की दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया. वह 81 वर्ष की थीं. शीला दीक्षित दिल्ली में सबसे लम्बे समय तक काम करने वाली मुख्यमंत्री रही थीं. दीक्षित ने 1998 से 2013 तक दिल्ली में मुख्यमंत्री पद सम्भाला था. उनके निधन पर प्रधानमंद्धी मोदी ने गहरा दुख व्‍यक्‍त किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्व‍िटर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्व‍िटर लिखा, शीला दीक्षित जी के निधन से गहरा दुख हुआ. एक मिलनसार व्यक्तित्व के साथ मिलना हमेशा ही अच्‍छा रहा. उन्‍होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना. ओम शांति.

Deeply saddened by the demise of Sheila Dikshit Ji. Blessed with a warm and affable personality, she made a noteworthy contribution to Delhi’s development. Condolences to her family and supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/jERrvJlQ4X

राहुल गांधी ने भी शीला दीक्ष‍ित के निधन पर शोक व्‍यक्‍त करते हुए उन्‍हेें कांग्रेस की बेटी बताया, उन्‍होंने लिखा, शीला दीक्षि‍त की मौत की खबर से दुख हुआ. वह कांग्रेस की सबसे प्‍यारी बेटी थीं. मेरा उनके साथ गहरा रिश्‍ता था. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना. उन्‍होंने तीन कार्यकाल में दिल्‍ली की नि‍स्‍वार्थ भाव से सेवा की.

I’m devastated to hear about the passing away of Sheila Dikshit Ji, a beloved daughter of the Congress Party, with whom I shared a close personal bond.

My condolences to her family & the citizens of Delhi, whom she served selflessly as a 3 term CM, in this time of great grief.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2019