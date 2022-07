Delhi Metro: चोरों ने दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, पूरे दिन रहेगी दिक्कत; यात्रा से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Delhi Metro Blue Line Service Disrupted: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस बाधित हो गई. सुबह 8 बजे यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच मेट्रो सेवा बाधित होने के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए निकले थे. वैशाली/नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर जाने वाली डाउन लाइन खंड पर केबल चोरी होने की वजह से ब्लू लाइन की सेवाएं प्रभावित हैं और रात को सर्विस बंद होने के बाद ही इसे ठीक किया जा सकता है.

सिग्नलिंग समस्या की वजह से हुई परेशानी

केबल चोरी होने के बाद ट्रैक सर्किट ड्रॉप (सिग्नलिंग समस्या) हुई और मेट्रों की सेवाएं प्रभावित हुईं. इसके बाद यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ खंड पर ट्रेनों को केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित गति के साथ मैनुअल मोड में चलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

रात में सर्विस बंद होने के बाद ही समस्या हो पाएगी ठीक

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की सेवाएं आज (19 जुलाई) रात को बंद होने के बाद ही इसे ठीक किया जा सकेगा, क्योंकि केबल चोरी के सटीक स्थान की पहचान करने के लिए ट्रैक तक पहुंचने तीन घंटे तक का समय लग सकता है. इसके बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए ब्लू लाइन पर स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर नियमित रूप से घोषणाएं की जा रही हैं. इसके अलावा इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया के जरिए भी दी है.

Train services are affected between the Indraprastha and Yamuna Bank stations of Blue Line since morning because of a suspected case of cable theft on this section on the Down Line which goes towards Vaishali/Noida Electronic city.

