Delhi Metro: मेट्रो में खराबी के कारण बेहाल हुए लोग, स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़

Delhi Metro Blue Line: दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो कुछ घंटों के लिए लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई. तकनीकी खराबी के कारण लोगों को मेट्रो स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा. दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ब्लू लाइन कॉरिडोर में सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं प्रभावित हुईं. यमुना बैंक और ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं काफी देर तक ठप रहीं.

Train services between Yamuna Bank & Indraprastha station of Blue Line were affected from 06.35 PM to 8:00 PM today to undertake repair work of a broken contact wire (part of OHE) on UP Line (going towards Dwarka) due to some external object(bird) hitting OHE/pantograph of train.

