नूपुर शर्मा ने देश में आग लगाई, टीवी पर आकर माफी मांगें, कह SC ने खारिज उनकी याचिका

नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट (SC on Nupur Sharma) ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को माफी मांगने के लिए आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर देश के लोगों से माफी मांगनी होगी. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है. इसलिए टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन है.

कोर्ट ने यह टिप्पणी नूपूर शर्मा (Nupur Sharma SC) की एक याचिका पर सुनवाई में की है. दरअसल, नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी मामलों के जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. नूपुर शर्मा ने अर्दी में कहा था कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ( Supreme Court Justice Suryakant) ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले ही जिम्मेदार हैं.

Supreme Court refuses to grant relief to suspended BJP leader Nupur for transferring all FIRs registered against her to Delhi. Nupur Sharma withdraws her plea from the Supreme Court. pic.twitter.com/96zewta6ny

— ANI (@ANI) July 1, 2022