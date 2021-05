नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के जनकपुरी इलाके में दो विदेशी ड्रग तस्कर (Foreign Drug Smuggler) के आने की सूचना दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को मिली थी. जिसके बाद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स विभाग ने एक टीम तैयार की, जो इलाके में ट्रैप लगाकर तस्करों का इंतजार करने लगी.

जैसे ही दोनों विदेशी ड्रग्स तस्कर स्कूटी पर सवार होकर इलाके में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. लेकिन वे फिर भी भागने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान स्कूटी पर पीछे की सीट पर बैठे एक तस्कर ने चाकू से कॉन्स्टेबल राकेश (Constable Rakesh) की कमर पर वार कर दिया, जिसमें राकेश बुरी तरह जख्मी हो गया. लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं टूटने दी, और स्कूटी चला रहे जोसफ (29) को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें:- जून में लॉन्च होने जा रहे ये धांसू 5G स्मार्टफोन, कीमत जान फटाफट कर लें पसंद

हालांकि चाकू चलाने वाला तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौका-ए-वारदात से भागने में कामयाब हो गया. अब पुलिस उसकी तलाशी में जगह-जगह दबिश दे रही है. पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को 280 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. वहीं घायल कॉन्स्टेबल राकेश को सफदरगंज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालात स्थिर बनी हुई है. आज पूरी दिल्ली पुलिस विभाग राकेश की बहादुरी की सराहना कर रहा है. सोशल मीडिया पर भी उनके हौसलों की तारीफ की जा रही है.

Went to visit Ct. Rakesh at Safdarjung Hospital who showed exemplary courage while apprehending a foreign national in possession of #Heroin in the #WestDistt and valiantly held on to the accused in spite of being stabbed. This is #TrueGrit#KeepingDelhiSafe @CPDelhi @DelhiPolice pic.twitter.com/xT43N78kQa

— Sanjay Singh (@SanjaySingh_IPS) May 30, 2021