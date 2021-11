School Reopening: 19 महीने बाद दिल्ली में खुले सभी स्कूल, बच्चों को क्लास भेजने से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइन्स

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 19 महीने बाद सोमवार को आठवीं तक के छात्रों के लिए कई स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल (Delhi School Reopening) गए. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से मार्च 2020 से स्कूलों में कक्षाएं बंद कर दी गई थीं. इसके बाद नौंवी से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल इस साल सितंबर में खोल दिए गए थे.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus in Delhi) के मामले काबू में आने के बाद स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है और इसके बाद कई स्कूल खुल गए हैं. हालांकि कई प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) में दिवाली के बाद स्कूल परिसर में कक्षाएं शुरू करेंगे.

स्कूलों के सोमवार को खुलने पर छात्र मास्क पहने (Guideline for School Reopening) नजर आए. स्कूल में एंट्री और एग्जिट के समय उचित दूरी बनाए रखने के लिए वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं और छात्रों की 'थर्मल' जांच की जा रही है. इस बीच, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय विद्यालय पहुंचे और छात्रों के साथ बातचीत की.

Delhi Education Minister Manish Sisodia visits Rajkiya Sarvodaya Bal/Kanya Vidyalaya in West Vinod Nagar for inspection as schools for all students reopen



"Happy that schools have reopened today especially for nursery to 8th classes. We're following all COVID protocols," he says