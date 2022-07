Draupadi Murmu wins: मुर्मू की जीत पर जमकर थिरके संबित पात्रा, वायरल हुआ उनका डांस

Draupadi Murmu wins Presidential Election: NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी. चुनाव आयोग ने उनकी जीत का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के थोड़ी देर बाद ही विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा ने अपनी हार स्वीकार कर ली. हालांकि ऐलान से पहले से ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है. सुबह से ही कई जगहों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं. ओडिशा राज्य में तो मानो दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है. इसकी वजह है कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य से ही आती हैं.

थिरकते दिखे संबित पात्रा

ऐसे ही एक उत्सव में भाजपा नेता संबित पात्रा भी नाचते दिखे. एक वायरल वीडियो में संबित पात्रा ग्रुप में डांस करते हुए देखे गए. भाजपा नेता संबित पात्रा ओडिशा के पिपिली के जसुपुर गांव में स्थानीय लोगों के साथ नाचते दिखे. यह जश्न द्रौपदी मुर्मू के जीतने की खुशी में ही था. बता दें कि संबित पात्रा खुद ओडिशा से ही आते हैं.

#WATCH | BJP leader Sambit Patra dances and celebrates with the locals in Jasuapur village in Pipili, Odisha as NDA's Presidential candidate #DroupadiMurmu gets elected as the new President of India. pic.twitter.com/YvJWUci2UC

— ANI (@ANI) July 21, 2022