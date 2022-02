रूस से जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर को किया फोन, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: रूसी हमले की बीच यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना भारत सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास तेज भी कर दिए गए हैं. यूक्रेन में फंसे करीब 20 हजार भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार लगातार यूक्रेन के हालात पर नजर बनाए हुए है और इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी जानकारी दी है.

जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, 'यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से फोन पर बातचीत हुई है. उन्होंने मौजूदा हालात के बारे में जानकारी साझा की, साथ ही मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस संकट से बाहर निकलने में कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है.' विदेश मंत्री ने आगे कहा, 'भारतीय नागरिक और छात्रों को लेकर भी चर्चा हुई है और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के समर्थन की सराहना करता हूं.'

Received call from Ukrainian FM @DmytroKuleba.

He shared his assessment of the current situation.I emphasized that India supports diplomacy & dialogue as the way out.

Discussed predicament of Indian nationals, including students. Appreciate his support for their safe return.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 25, 2022