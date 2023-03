Earthquake: फिर भूकंप से कांपी धरती, दिल्ली-एनसीआर में महसूस हुए झटके

भूकंप के हल्के झटके

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार दोपहर करीब 4.42 बजे रिक्टर पैमाने पर 2.7 तीव्रता के हल्के झटके महसूस किए गए. यह भूकंप दिल्ली-एनसीआर में बड़े झटके के एक दिन बाद आया है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप से प्रभावित स्थान पश्चिमी दिल्ली था.

Earthquake of Magnitude:2.7, Occurred on 22-03-2023, 16:42:35 IST, Lat: 28.66 & Long: 77.03, Depth: 5 Km ,Location: 17km WNW of New Delhi, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/fcjrL6M4Lb@Indiametdept @ndmaindia @Dr_Mishra1966 @DDNational @Ravi_MoES pic.twitter.com/20aQlnIS8f

