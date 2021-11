भूकंप से कांपा मिजोरम, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता; बांग्लादेश में था केंद्र

आइजोल: भारत (India) का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम (Mizoram) आज (शुक्रवार को) तड़के भूकंप (Earthquake) के तेज झटकों से कांप गया. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता (Earthquake Intensity) 6.1 रही. मिजोरम के अलावा बांग्लादेश (Bangladesh) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. बांग्लादेश में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल (Richter Scale) पर 6.3 मापी गई. भूकंप आते ही लोग सहम गए और घर से बाहर निकल आए.

बता दें कि भूकंप के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और राहत-बचाव कार्य में जुट गया है. भूकंप के बाद यहां अफरा-तफरी मच गई है. लोगों से संयम रखने की अपील की गई है. हालांकि अभी तक किसी के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं आई है. भूकंप का असर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन तक हुआ.

ये भी पढ़ें- जनरल बिपिन रावत ने ऐसा क्या कहा कि बौखला गया चीन? अमन-चैन की दे रहा दुहाई

यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (European-Mediterranean Seismological Centre) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के चिट्टागोंग (Chittagong) से 175 दूर पूर्व दिशा में था.

An earthquake of magnitude 6.3 strikes 175 km E of Chittagong, Bangladesh (Myanmar-India border region) about 9 minutes ago: European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) pic.twitter.com/nePZp4elmD

— ANI (@ANI) November 26, 2021