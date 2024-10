'EVM की बैटरी ज्यादा चार्ज होने से हार गई कांग्रेस?' गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने साफ-साफ बता दिया

Congress EVM Haryana Election: जब भी चुनाव आते हैं, ईवीएम की चर्चा तेज हो जाती है. कई तरह के आरोप लगने लगते हैं. हाल में ईवीएम की बैटरी को लेकर कई तरह की बातें कही गईं. मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी. उसी समय यह मुद्दा उठा. इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा की कुछ विधानसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कथित छेड़छाड़ के कांग्रेस नेताओं के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि अलग-अलग बैटरी क्षमता वाली ईवीएम ने अलग-अलग नतीजे दिए.

बैटरी की क्षमता से नतीजों पर पड़ने वाले असर के मुद्दे का जिक्र करते हुए सीईसी ने कहा कि पहले भी हैकिंग के आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह मामला पहली बार सामने आया है. कुमार ने कहा, ‘अब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या आएगा, हम नहीं जानते लेकिन निश्चित रूप से कुछ नया सामने आएगा.’

कैसी होती है EVM की बैटरी?

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की तरह ही ‘एकल-इस्तेमाल वाली’ प्रकृति की होती है. उन्होंने कहा, ‘उन्हें सेलफोन की बैटरी की तरह रिचार्ज नहीं किया जा सकता... उनका एक जीवनकाल होता है.’

CEC ने कहा कि मतदान की तारीख से लगभग छह दिन पहले ईवीएम चालू कर दी जाती हैं और उम्मीदवारों के चुनाव चिह्न लोड कर दिए जाते हैं. उसी समय एक नई बैटरी लगा दी जाती है, जिस पर उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं. मशीन की विश्वसनीयता और बैटरी को लेकर जताई गई चिंताओं के बारे में पूछे गए कई सवालों पर कुमार ने कहा, ‘ईवीएम तो छोड़िए, यहां तक ​​कि बैटरी पर भी उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होते हैं. हमें भी इस नियम के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि यह बहुत पहले बनाया गया था. अब इससे हमें मदद मिल रही है.’

Watch: Chief Election Commissioner Rajiv Kumar on the EVM says, "The first level checking (FLC) of Electronic Voting Machines (EVMs) begins about five to six months before the elections... I want to highlight two main points regarding this. Firstly, the EVMs cannot be tampered… pic.twitter.com/qUMC6Q8bf0

— IANS (@ians_india) October 15, 2024